"قطع جسمه بسكين".. ضبط عامل قتل زميله في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل بمقهى بالقاهرة؛ لتعديه على آخر بسلاح أبيض مما أدى لوفاته لخلافات بينهما.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان عامل بمقهى، مقيم بدائرة القسم توفى متأثر بإصابته بجرح قطعي بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمحل إقامته مسكن مشترك لبعض عمال المقهى.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وزميله بالعمل والسكن بسبب خلافات بينهما حول العمل تطورت لمشاجرة تعدى خلالها بالضرب على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل سكنهما نتج عن ذلك إصابته والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبحوزته السلاح المستخدم واعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.