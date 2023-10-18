ضبط 13 متهمًا في 3 محافظات بحوزتهم 92 كجم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمختلف مديريات الأمن عن ضبط 13 متهمًا في محافظات (دمياط والمنوفية والأقصر)، بحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 21.400 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 71 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- 3 بندقية خرطوش- 2بندقية آلية- 3 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص لحماية أنشطتهم الإجرامية.