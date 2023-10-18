بوثائق مضروبة.. سقوط المأذون المزيف بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة مأذون شرعي، والنصب على المواطنين الراغبين في عقد قرانهم وتسجيل وقائع زواج مخالفة مقابل تحصله على مبالغ مالية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية، أفادت بقيام (حاصل على ليسانس، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية)، بانتحال صفة مأذون شرعي والنصب على المواطنين الراغبين في عقد قرانهم، وقيامه بتسليم وثائق زواج "مزورة" لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته مجموعة كبيرة من وثائق الزواج والطلاق "مزورة" وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .