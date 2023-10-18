شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لمحافظ الجيزة بمنطقة ناهيا فى بولاق الدكرور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قبل قليل، أعمال التطوير الجارية أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق حى بولاق الدكرور، وذلك لمتابعة انتظام العمل بالمواقف التى تم افتتاحها مؤخراً وأعمال التطوير الجاري تنفيذها.

وتابع محافظ الجيزة خلال جولته أعمال التطوير الجارية نطاق منطقة ناهيا، وانتظام العمل داخل موقف سرفيس ناهيا الجديد، والذي يقام على مساحة 3400م2، تستوعب نحو 100 سيارة سرفيس.

وتفقد المحافظ مراعاة المعايير الهندسية والتخطيط المروري لحركة سير السيارات خلال عملية الدخول والخروج للمواقف والساحات وعدم تعارضها مع حركة المرور بالمحاور والشوارع المحيطة بها.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالجيزة.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد صباح اليوم الأربعاء موقف سرفيس الشوربجي بحي بولاق الدكرور، للتأكد من تواجد سيارات الميكروباص والالتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة للركوب، وذلك في إطار جولاته اليومية للتواجد الميداني وسط المواطنين والاطلاع على شكواهم والتوجيه بحلها ومتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.