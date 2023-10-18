شكرا لقرائتكم خبر عن تموين القاهرة تضبط سلعا غذائية مخزنة بغرض الاحتكار خلال حملات مكثفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية تموين القاهرة، بتوجيهات اللواء عبد النعيم حامد وكيل وزارة التموين والتجارة بالقاهرة، ضد المخالفين ومحتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار مخالفة لقرار مجلس الوزراء، حفاظا علي حق المواطن والضرب بيد من حديد ضد المخالفين ومن تسول له نفسه التلاعب بقوت وحق المواطن.

وشنت مديرية التموين والتجارة عدة حملات كثفت خلالها المرور على مخازن الجملة والتفتيش على مدى توافر السلع الغذائية والأرصدة الموجودة ومطابقتها بالأرصدة الدفترية وتواريخ صلاحيتها وتبين توافر السلع بها، وعلى محلات البقالة والسوبر ماركت وتحرير مخالفات للسلع غير المدون عليها بيانات وأسعار وتواريخ الصلاحية و تحريزها وسحب عينات للتأكد من صلاحيتها.

وشملت حملة الرقابة التجارية بالمديرية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول من القبض علي المسئول عـن سوبرماركت شهير بجوار سنترال التجمع الأول بمنطقة الخدمات ـ القاهرة الجديدة وذلك مخالفة لأحكام، القرار 113 لسنة 1994 الخاص بالسلع مجهولة المصدر، والقرار 330 لسنة 2017 الخاص بعدم وجود مستندات، ولحيازته بقصد البيع والتوزيع ، (650) باكتة أرز باجمالي 13 طن أرز، و136 باكتة سكر باجمالي 2720 كجم سكر، وتحرر عن ذلك محضر برقم 15073 ج.ج قسم شرطة التجمع الأول.

كما تمكنت حملة الرقابـة التجارية بالمديرية بدائرة قسم شرطة عين شمس من ضبط المسئول عن محل المراعى، الخضراء لبيع اللحوم والمجمدات بالعنوان/ 46 شارع عفيفي عفت من شارع أحمد عصمت عين شمس، وذلك مخالفة لأحكام، القرار 113 لسنة 1993 الخاص بالسلع مجهولة المصدر، والقانون 453 لسنة 1954 الخاص بعدم وجود ترخيص، وذلك لحيازته بقصد البيع والتوزيع،و10 کرتونة كبدة مجمدة باجمالي 162.5 كجم كبدة مجمدة، وتحرر عن ذلك محضربرقم ٢٠٩٤٦ج.ج قسم شرطة عين شمس.

وفي السياق ذاته تمكنت حملة الرقابة التجارية بالمديرية بدائرة قسم شرطة عـيـن شمس من ضبط المسئول عـن سـوبرماركت السـوهاجي بـالعنوان بشارع أيوب حنا بجوار محطة مترو عين شمس بعين شمس ، وذلك لمخالفـة القانون، وحيازته بقصد البيع والتوزيع 20 كرتونة زيت باجمالي 240 زجاجة زيت خليط زنة 1 لتر، و5 كرتونة زيت حور باجمالي 60 زجاجة زيت خليط زنة 800 مللي، وتحرر عن ذلك محضربرقم ٢٠٩٤٨ج.ج قسم شرطة عين شمس، وجارى العرض على النيابة المختصة.

وشدد اللواء دكتور عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة علي استمرار تفعيل الحملات المكثفة بقطاعات العاصمة الأربع، لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك. والاطمئنان من ثبات الاسعار بعد تخفيضها بقرار مجلس الوزراء وجاري العمل والتفتيش بشتي المناطق وفي جميع الاوقات.