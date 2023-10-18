شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام كنائس الشرق الأوسط: ندعم موقف القيادة السياسية فى قراراتها لصالح فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، إن مصر تسعى للسلام والحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني وتبذل جهدًا كبيرًا لاحتواء التصعيد الراهن في قطاع غزة، وأن مصر تواصل جهودها للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة، وممارسةأقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي، سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء، وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها.

وأكد الأمين العام المشارك بمجلس كنائس مصر، إنه يدعم موقف القيادة المصرية فى أى قرار سوف تتخذه لصالح وقف نزيف الدماء لأهالينا بقطاع غزة.

وأشاد رفعت فكرى بالثبات الانفعالى الشديد للرئيس السيسى خلال لقاؤه فى المؤتمر الصحفي بقصر الاتحادية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، والذى أكدفيه على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.