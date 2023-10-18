شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق فعاليات مبادرة "دوى" لتمكين الفتيات بـ4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس القومى للمرأة، فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس القومى للمرأة، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التى تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم، بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان.

وتضمن المعسكر تنظيم دوائر حكي للفتيات، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى علي جدران المدرسه التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، بالإضافة إلى فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات واسرهم وفتح المناقشات المجتمعيه بينهم.

كما انطلقت بمدرسة الواسطى الإعدادية بنات بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، فعاليات المعسكر الثانى ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس القومى للمرأة وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم وذلك بمحافظات، مستهدفة عدد 200 طالبه بالمدرسة.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.