اتحاد العمال: ندعم خطوات الرئيس السيسي بشأن الأزمة الفلسطينية ونرفض التهجير

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، إن المصريين جميعهم يدعمون رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخطواته بشأن جرائم الحرب التى تشهدها غزة، ويرفضون تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية و محاولات تهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، خاصة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى فى الوقت الحالى يُعد بمثابة إبادة جماعية.

وطالب البدوى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بإحالة رئيس الوزراء للكيان الصهيونى إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب، بعد استهداف قواته المستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة، استشهاد المئات من الأبرياء والنساء والأطفال.

وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وأضاف الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصرى والعربى يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أطلب من الشعب المصرى الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطينى، وأوضح الرئيس السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى، أولف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية فى غاية الخطورة، ونرى أن ما يحدث فى غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكرى ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.