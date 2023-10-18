شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للإعاقة يدين قصف المستشفى المعمدانى بغزة: جرائم وحشية بحق الأطفال والنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى بيان صحفى الممارسات القمعية والوحشية التى قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بقصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، الأمر الذى أسفر عن استشهاد مئات من المدنيين الفلسطينيين من الجرحى والأطفال والنساء.

من جانيها أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، عن إدانتها الكاملة لما حدث من قصف للمدنيين العزل والمرضى والمصابين، وطالبت المجتمع الدولي في هذا الشأن القيام بدوره وواجبه نحو مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها الإجرامية وبشكل عاجل بحق الفلسطينيين .

واستنكرت المشرف العام على المجلس ما تم من جرائم وحشية بحق الأطفال والنساء فى غياب تام لحقوق الانسان وعدم احترام للقانون الدولى الإنسانى هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ما حدث من جرائم اصيب فيها المئات ستخلف عدد كبير جدا من الأشخاص اصحاب الإعاقات وهو ما يمثل انتهاك اخر بحق حرمان الشخص من وظيفة من الوظائف الحيوية التى يقوم بها خاصة بحق الأطفال والنساء

وأعلنت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة عن مساندة جميع المصريين وفى القلب منهم الأشخاص ذوى الإعاقة لقيادتهم السياسية فى تحركاتها الرامية إلى وقف الجرائم التي تدور على الأراضي الفلسطينية من جانب سلطات الاحتلال، وأكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة يثقون فى قيادتهم السياسية وأنهم خلف جيشهم المصرى العظيم.