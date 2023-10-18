شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: مُبادرة "إبدأ" تستهدف توطين الصناعة المصرية والمُنتح المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الإستيرادية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والإبتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والانتاج بشكل فعال.

وأشار، إلى أن إطلاق المبادرة لتطوير الصناعات المصرية «إبدأ» تأتي في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مُبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للإعتماد على المُنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكُبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدداً من الحوافز في صورة أراضي بحق الإنتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمُتعثرين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القليوبية، اليوم، مع أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «إبدأ» وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «إبدأ»، وهانم البيطار مدير المناطق الصناعية والاستثمار، ومحمد علام مدير إدارة الأملاك.

وتناول الاجتماع، أهمية تعزيز الصناعات داخل المحافظة لما تُمثله القليوبية من صناعات متعددة ومُتميزة في كثيرٍ من المجالات كالإكترونيات والمواد الغذائية وضرورة استغلال المناطق الصناعية المتواجدة على أرض المحافظة كالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها ومنطقة الشروق والصفا بالخانكة.

وأكد "المحافظ"، علي ضرورة استغلال المنطقة الصناعية العكرشة بمدينة الخانكة للنهوض بالعملية الصناعية بالقليوبية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.

وفي السياق ذاته أوضحَ "المحافظ"، تقديم كافة أوجه الدعم مع أعضاء مبادرة «إبدأ» في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والتي توقفت نتيجة بعض المعوقات، لافتاً إلى أنه قام بزيارات عديدة بعدداً من المصانع المتواجدة على مستوى المحافظة للوقوف على المُشكلات التي تواجه أصحاب المصانع والعمل على حلها ودمجهم بعجلة الانتاج.

فيما استعرض أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «إبدأ» أن المشروع كانت فكرة حتى تبناها رئيس الجمهورية وربطها بمشروعات «حياة كريمة»، موضحين أن المبادرة تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة إجتماعية وبيئية تُعالج مُشكلات الصناعة المصرية وتخلُق فرصاً جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المُضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادي والاجتماعي المُستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي وذلك من خلال العمل على 3 محاور رئيسية وهي (محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب).

وفي نهاية اللقاء قدمَ أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعاً تذكارياً لمحافظ القليوبية تقديراً لمجهوداته الملموسة في تذليل كافة العقبات للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.