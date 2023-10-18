شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب محاميى شمال القاهرة السابق: نعد ملفا يوثق تحريض "bbc" على قصف مستشفيات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، إن الإعلام الغربي وعلى راسه الـ "bbc"، بث أخبار ومعلومات كاذبة حول المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطا غزة، وساعد في تغيير الرأي العام العالمي حول إسرائيل وما ترتكبه من جرائم يعاقب عليها القانون الدولى وترقى لجرائم حرب الإبادة.

وأشار المحامى محمد عثمان إلى أن شبكة "بى بى سى" كان المحرك الأساسي والمحرض الرئيسي في قيام القوات الإسرائيلية بقصف مستشفى المعمدانى بغزة وارتكاب جريمة مروعة بحق المدنيين العزل والأطفال والنساء، مشيرا إلى أن التقارير الإعلامية التي نشرتها الـ "bbc" حول وجود أنفاق في المستشفيات والمدارس بالكذب والزور دفع الاحتلال إلى قتل العشرات بسبب هذه المعلومات المغلوطة والكاذبة.

وأضاف عثمان في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه جاري إعداد ملف لتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية ليعامل بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل كمجرم حرب، وكذلك مقاضاة "bbc".

وأوضح إلى أن عددا من رجال القانون في مصر يعكفون حاليا على دراسة الموقف القانون وملف موثق بالصور والفيديوهات وشهادات الشهود وأهالي الشهداء لتوثيق الجرائم التي تقوم به إسرائيل وتقديمه الى المحاكمة الجنائية بتهم ارتكاب حرب إبادة جماعية ضد العزل التي لم يفرق فيها بين من يحملون السلاح أو المجموعات العسكرية والمدنيين والأطفال الشيوخ.

وتابع: العمليات التي تقوم بها إسرائيل في غزة هي حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وهي من الأفعال المجرمة دولية وتتعارض مع قوانين الحرب.