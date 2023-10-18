شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصناعات الهندسية: كلمة الرئيس رسالة قوية للعالم للتأكيد على رفض تهجير الفسلطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقى، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت رسالة قوية للعالم للتأكيد على رفض التهجير للفلسطينين، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن أن إرسال المساعدات الموجودة فى معبر رفح حق إنسانى.

وأشارت النقابة، إلى أن كافة المصريين الـ105 مليون يد واحدة يدعمون الرئيس السيسى وداعمين للقضية الفلسطينية، وإذا دعاهم للخروج إلى الشوارع لدعم موقفهم الرافض لتهجير الفلسطينين سيكون المشهد مهيب للجميع.

كان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني، وأوضح الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.