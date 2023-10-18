شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة": الرئيس السيسي وجه رسالة قوية للعالم برفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني، قائلة: "رسالة قوية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم برفض التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية وإرسال المساعدات الموجودة في معبر رفح حق انساني.. كلنا يد واحدة".

وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: "إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.. لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة الى مصر.