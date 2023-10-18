شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تعلن تأييد موقف القيادة السياسية فى جهود حل أزمة الصراع بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية، إن الكنيسة الكاثوليكية تدعم وتؤيد موقف القيادة السياسية فى مصر فى جهود حل أزمة الصراع فى قطاع غزة ووقف نزيف الدماء والذى كان واضحا منذ بداية الأزمة.

وأكد الأنبا باخوم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكنيسة تدعم الدولة المصرية فى كل ما ستتخذه من قرارات سياسية مستقبلا لدعم وقف القتال بين فلسطين وإسرائيل.

وأشار إلى أن الكنيسة الكاثوليكية نظمت صلوات وصوم وأوقات صلاة تضمنت السجود للقربان الأقدس، حيث أعلنت أنها تتحد مع الكاردينال بطريرك القدسبيبر باتستا، وتشاركه النداء والدعوة من أجل المصالحة والسلام وتقديم نية قداسات وصلوات أخرى من أجل السلام خلال الفترة الماضية.