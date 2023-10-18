الأطباء البيطريين: ندعم الرئيس فى خطواته ونرفض تهجير الفلسطينين من أراضيهم

القاهرة - سامية سيد - أكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، نقيبا ومجلسا، دعمها الكامل والمطلق لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية، وووقف ما تشهده غزة من جريمة إبادة جماعية، واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين، وشددت على رفضها تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم.

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، فى بيان، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع المستشار الألمانى، كانت قوية وحاسمة للتأكيد على أن مصر لن تُستدرج للدخول فى أزمات للنيل من سيادتها، مشيرا إلى أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية.

وأكد سليم، على أن كافة الأطباء البيطريين يساندون ويؤيدون رسائل الرئيس ويرفضون تهجير الفلسطينين التى ينادى بها العدو الصهيونى، وضياع حقوق الشعب الفلسطينى فى استعادة أرضه إلى الأبد، مشيرا إلى استعدادهم لتلبية دعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء فى فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هى خط أحمر لا تفريط فيه، مفوضا الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه مناسبًا لمنع المخطط الخبيث للكيان الصهيونى فى التعدى على جزء أصيل من الدولة المصرية.