شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز الشباب تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية برسائل إعلامية ولافتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، ومن خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب ، حث المواطنين والشباب علي المشاركة في ماراثون الإنتخابات الرئاسية المُقبلة ، تحت هشتاج #شارك_الكلمة_ كلمتك ، بمراكز الشباب وأندية محافظات الجمهورية ، ذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية و نشر الوعي والتثقيف السياسي .

وقامت مراكز الشباب بتزيين أسوارها برسائل إعلامية ولافتات تحث المواطنين والشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية .

وكُتب على اللافتات رسائل متنوعة أبرزها “إنزل شارك ٠٠ صوتك أمانة، هدفنا واحد ٠٠ صوتنا واحد ، اعمل الصح ٠٠ المشاركة مسؤولية، مصر الولاء ٠٠ انزل شارك ، قدمنا تحديات كبيرة ٠٠ انزل شارك " .

يُذكر إن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.