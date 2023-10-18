شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار بيض المائدة فى الأسواق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار البيض اليوم، الأربعاء فى الأسواق استقرارًا حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك 125 جنيهًا، والأحمر 127 جنيهًا والبلدى 139 جنيهًا.

‎وبدأت منذ أول الاسبوع الحالى مبادرة خفض أسعار البيض والدواجن حيز التفيذ والتى تتضمن تخفيضات في قطاع الدواجن بنسبة تراجع في طبق البيض 15%.

‎وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلن اليوم أنه خلال الفترة من 22/9/2023 حتى 12/10/2023 تم الإفراج عن 319 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 170 مليون دولار.

‎‏‎وأضاف أن الإفراج شمل 216 ألف طن من الذرة بحوالى 78 مليون دولار وحوالي 103 آلاف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 77 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 15 مليون دولار ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 12 أكتوبر 2023) 8.1 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.9 مليار دولار.

‎‏‎وأشار القصير إلى أن الإفراج عن الأعلاف متواصل تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.