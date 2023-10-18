شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة السابق: BBC تحمل أجندة سياسية لخدمة الكيان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابق، أن قناة ال bbc تعتمد على تقديم معلومات غير صحيحة بشأن الأوضاع فى قطاع غزة، ونشرها لخدمة توجهات سياسية محددة وهو ما ظهر بوضوح فى أزمة غزة.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى تصريحات لًـ" الخليج 365"أن التناول الغربى للقضية الفلسطينية أظهر تحيزا كبيرا ونشر أخبار غير مدققة لخدمة مصالح الكيان الاسرائيلى وحجم التغطية للقصف الإسرائيلى وتمرير بعض المعلومات والييانات غير المدققة لصالح الطرف الإسرائيلى.

وتابعت الدكتورة هويدا مصطفى ، أن قناة bbc تفتقد المهنية وغير ملتزمة بالمصداقية مثل بعض القنوات الموجهة باللغة العربية لها أجندة خاصة بالمنطقة العربية والقضية الفلسطينة بقلبها وغلبت التوجهات السياسية للقناة على العمل وافتقدت المصداقية والحيادية فى التغطية.

واستطردت الدكتورة هويدا مصطفى، أن ما تتناوله القناة فى الأزمات يكشف الوجه غير الموضوعى لخدمة أجندات سياسية معينة.