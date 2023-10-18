شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام: تقارير BBC تخدم أجندة اللوبى الصهيونى وكل الأخبار كاذبة ومضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سهير صالح عميد إعلام الشروق ، إن تناول الرأي العام العالمى للقضية الفلسطينية مخزى للغاية، إذ نجده يتحدث عن المجازر وينتقد التعذيب وحقوق الإنسان والحبس القسرى فى قضايا وهمية ويتجاهل ما يحدث فى قطاع غزة وأصبحت القنوات الغربية تكيل بمكيالين للقضية وقصف العزل والقضية الفلسطينية في حين نجد حالة من التهويل بأى أمور تخص حقوق الانسان والحريات للشعوب العربية ونجد الإعلام الغربى يغض الطرف عن المجازر في فلسطين .

وانتقدت الدكتورة سهير صالح في تصريحات لـ" الخليج 365" أن قناة bbc والعلام الغربى يخدم أجندة وتوجهات معينة وجميع التقارير المنشورة تخدم أجندة معينة للوبى الصهيوني الاسرائيلى ، وجميع مصادر المعلومات للتقارير مستمدة من اللوبى الصهيوني العالمى مستندين أن الهجوم بدأ من قطاع غزة ويغضون النظر إلى المجازر التي يرتكبها الكيان الصهوينى تجاه المدنيين.

وأكدت عميد كلية إعلام الشروق، أن الإعلام الغربى وbbc تتناول الأفكار الكاذبة ويصدقوها واقاموا عليها حقائق، مؤكدة أن القناة فقدت مصداقيتها منذ فترة، وكل التقارير المزيفة بعد انتشارها نجد المراسلين يدعوا عكس المنشور ولا يتناولون الموضوعات بمهنية واحترام وكل الأخبار كاذبة ومضللة.

وانتقدت الدكتورة سهير صالح قيام مواقع التواصل الاجتماعى بحذف وحجب التويتات والبوستات التي ينشرها العرب دعما للقضية الفلسطينية .