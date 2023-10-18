شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر يعلن طرح شهادة بعائد 66% لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لبحث سبل استمرار التعاون بين البنك والنقابة .

وقال الدكتور عبد الفضيل إن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يقدم كافة الدعم والتقدير للفن ولنقابة المهن التمثيلية باعتبارها أكبر تجمع مهني لمبدعين مصر وكمنارة للفن والإبداع حيث وقع البنك بروتوكول مع النقابة بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة للمبدعين وأسرهم، من خلال تقديم الخدمات المصرفية لأعضاء النقابة من الفنانين وموظفي النقابة في كافة فروع البنك المختلفة والمنتشرة في كل محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور عبدالفضيل أن البنك يتيح جميع أنواع التمويلات الموجودة بالبنك لأعضاء النقابة حيث يتميز البنك ببرامج تمويلية متنوعة تتناسب مع كافة احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي بشروط ميسرة مثل تمويلات شراء السيارات والتمويلات النقدية بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويل هذا بالإضافة إلى أن البنك يقدم حسابات توفير بعائد مميز وقام بطرح أوعية ادخارية ذات عائد تنافسى مميز مثل شهادة رد الجميل للعملاء فوق 60 عام هذا بجانب طرح شهادة بأعلى عائد في السوق المصرفي 66% لمدة 3 سنوات يصرف في نهاية المدة، وجارى إطلاق منتج يوم بيوم لملائمة احتياجات العملاء موضحا أن عضو النقابة الذى يريد أن يستفيد من خدمات البنك عليه أن يقدم خطاب معتمد يفيد بأن العميل عضو بالنقابة مع تحديد نوع التمويل المطلوب موضحا أن مدة التقسيط تصل إلى 120 شهرا كحد اقصى فى التمويلات النقدية و تمويل شراء السيارة وذلك حسب الاتفاق في بنود العقد هذا بالإضافة إلى منح أعضاء النقابة ميزة خصم نصف المصاريف الإدارية