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هيئة الدواء تكشف حقيقة هامة عن طرق تخزين الأنسولين .. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - ​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية كيفية تخزين قلم الإنسولين، حيث تتضمن مجموعة من الشروط : ​

1 - لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة. ​

2 - يجب اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الإنسولين. ​

3 - يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة فى الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام. ​

4 - يجب تخزين قلم الإنسولين في مكان بارد وجاف. ​

5 - يجب عدم ترك قلم الإنسولين في ضوء الشمس المباشر. ​

6 - يجب التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية. ​

7- في حالة السفر، يجب الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة. ​

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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