شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف حقيقة هامة عن طرق تخزين الأنسولين .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأوضحت هيئة الدواء المصرية كيفية تخزين قلم الإنسولين، حيث تتضمن مجموعة من الشروط :
1 - لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة.
2 - يجب اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الإنسولين.
3 - يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة فى الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام.
4 - يجب تخزين قلم الإنسولين في مكان بارد وجاف.
5 - يجب عدم ترك قلم الإنسولين في ضوء الشمس المباشر.
6 - يجب التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية.
7- في حالة السفر، يجب الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة.
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