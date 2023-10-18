شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المواطن المصرى بالخارج: خطاب السيسي كان حاسما وكشف نوايا الاحتلال الخبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح موقف مصر من الأحداث الجارية في غزة ورفضها التام للاعتداءات التي تقع على الشعب الفلسطيني الأعزل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتس الذي عقد بالقاهرة قبل ظهر اليوم الأربعاء.

وأضاف بهجت العبيدي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبّر بوضوح عن موقف الدولة المصرية التي ترفض من جانب تصفية القضية الفلسطينية، ومن جانب آخر هجرة أو تهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء بالأراضي المصرية.

وذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم لغة قاطعة وأسلوبا حاسما وكان حازما كل الحزم في تعبيره عن الرأي العام المصري الذي يقف من ناحية مع الأشقاء الفلسطينيين، ويرفض رفضا قاطعا المساس بأمنه القومي من ناحية أخرى، ولا يقبل بنزوح الفلسطينيين من أرضهم إلى أي أرض من دول الجوار وخاصة إلى الأراضي المصرية، التي سترحب بالأشقاء الفلسطينيين كزائرين مثلهم مثل بقية الشعوب العربية الشقيقة وهذا لن يتحقق إلا بعد أن يقيم دولته على أرض فلسطين الحبيبة.

وأكد العبيدي أن ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصاب كبد الحقيقة حينما أعلن أنه في حال دعوة الشعب المصري إلى التظاهر رفضا للمخطط الخبيث الرامي إلى توطين سكان قطاع غزة في شبه جزيرة سيناء فإن الملايين بل عشرات الملايين سيخرجون في الشوارع تعبيرا عن رفضهم لهذه الفكرة الخبيثة.

وتابع العبيدي، أن الرئيس السيسي عرّى المخطط الصهيوني القذر حينما ذكر أن هناك صحراء النقب يمكن أن يلجأ لها الإسرائيليون، الذين يقع عليهم عبء توفير الحماية للمدنيين باعتبارهم دولة احتلال، وذلك حماية للمدنيين من الأعمال العسكرية بين الطرفين المسلحين، والرئيس السيسي بذلك وضع الاحتلال الإسرائيلي أمام مسؤولياته دون مواربة ولا مهادنة.