شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أهم أطعمة البناء والطاقة والوقاية للأطفال.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أهم أطعمة البناء والطاقة والوقاية الخاصة بالعناية بصحة الأطفال وقالت وزارة الصحة والسكان: أطعمة البناء والطاقة والوقاية التى يجب أن يتناولها الأطفال لتساعده فى النمو الحركى والمعرفـى على نحو سليـم

- أولا أطعمة البناء:

بروتين حيوانى ( اللحوم - الدواجن )

وبروتين نباتى ( البقوليات - الخضروات الورقية )

- ثانيا: أطعمة الطاقة

النشويات المركبة ( البليلة ـ الأرز ـ الشوفان )

( الدهون الصحية ) المكسرات – زيت الزيتون )

- ثالثا: أطعمة الوقاية

الخضروات والفاكهة بكل ألوانهم

يجب أن يتناول الطفل 5 أصناف بـ5 ألوان يوميًا

شرب الماء باستمرار على مدار اليوم