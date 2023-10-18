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وزارة الصحة تكشف أهم أطعمة البناء والطاقة والوقاية للأطفال.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أهم أطعمة البناء والطاقة والوقاية الخاصة بالعناية بصحة الأطفال وقالت وزارة الصحة والسكان: أطعمة البناء والطاقة والوقاية التى يجب أن يتناولها الأطفال لتساعده فى النمو الحركى والمعرفـى على نحو سليـم 

 

- أولا أطعمة البناء: 

بروتين حيوانى ( اللحوم - الدواجن )

وبروتين نباتى ( البقوليات - الخضروات الورقية )

 

- ثانيا: أطعمة الطاقة

النشويات المركبة ( البليلة ـ الأرز ـ الشوفان )

( الدهون الصحية ) المكسرات – زيت الزيتون )


- ثالثا: أطعمة الوقاية

الخضروات والفاكهة بكل ألوانهم

يجب أن يتناول الطفل 5 أصناف بـ5 ألوان يوميًا

شرب الماء باستمرار على مدار اليوم

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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