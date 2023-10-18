شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أهم أطعمة البناء والطاقة والوقاية للأطفال.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أهم أطعمة البناء والطاقة والوقاية الخاصة بالعناية بصحة الأطفال وقالت وزارة الصحة والسكان: أطعمة البناء والطاقة والوقاية التى يجب أن يتناولها الأطفال لتساعده فى النمو الحركى والمعرفـى على نحو سليـم
- أولا أطعمة البناء:
بروتين حيوانى ( اللحوم - الدواجن )
وبروتين نباتى ( البقوليات - الخضروات الورقية )
- ثانيا: أطعمة الطاقة
النشويات المركبة ( البليلة ـ الأرز ـ الشوفان )
( الدهون الصحية ) المكسرات – زيت الزيتون )
- ثالثا: أطعمة الوقاية
الخضروات والفاكهة بكل ألوانهم
يجب أن يتناول الطفل 5 أصناف بـ5 ألوان يوميًا
شرب الماء باستمرار على مدار اليوم
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