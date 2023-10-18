شكرا لقرائتكم خبر عن قانونيون: "بى بى سى" تبث السموم ومستمرة فى ارتكاب فضائح مهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقادات واسعة لمحطة "بي بي سي" بعد نشرها تقرير بعنوان "هل تبني حماس الأنفاق أسفل المستشفيات والمدارس؟"، ما ربطه البعض بأنه تبرير لإسرائيل لقصف المستشفيات والمدارس وارتكاب الجرائم، وكان آخرها مجزرة "مستشفى المعمداني" في غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات الجرحى.

لكن طبقاً للقانون هل تورطت بي بي سي فى قتل أطفال غزة؟

المحامي بالنقض خالد محمد، يقول إن ما بثته قناة "بي بي سي" يعد تحريضا صريحاً على قتل الشعب الفلسطيني وإبادة الأطفال والنساء، بالتحريض وتبرير قصف المستشفيات والمدارس التي تأوي المدنيين والأطفال والنساء، موضحا أن ما فعلته "بي بي سي" هو استمرار لفضائح الشبكة واستمرارا لأخطائها المهنية الفجة والتي تساعد وتبرر في قتل وتشريد الأطفال والنساء والمدنيين.

وأضاف المحامي بالنقض، أنه يجب اتخاذ قرار جماعى بحظر القناة في المنطقة العربية بشكل كامل وإغلاق مكاتبها احتجاجا على ما تبثه من سموم ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مستطردا: "أقل ما يمكن فعله هو الوقوف أمام سموم هذه الشبكة".

من جانبه، يقول المحامي محمد الفضالي، إن ما تفعله إسرائيل هو حرائق حرب مكتملة الأركان، إضافة إلى أن ما فعلته شبكة "بي بي سي"، هو بمثابة مشاركة ودعم لهذه الجرائم التي تهدف لقتل الأطفال والنساء وتشريد الآلاف.

وأضاف أن "بي بي سي" مشاركة بالقول والتحريض في مجزرة "مستشفى المعمداني في غزة"، ببثها تقرير مزيف وأكاذيب ببناء الأنفاق تحت المدارس والمستشفيات التي تأوي الأطفال والنساء، وبالتالي يمكن مقاضاتها دوليا بتهمة المشاركة في الحرائق التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبتها بشكل مشترك مع إسرائيل على هذه الجرائم ضد الإنسانية.