شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام عين شمس: BBC والإعلام الغربى متحيزون في معالجة القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هبة شاهين القائم بعمل عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، إن الإعلام الغربى كله وفى مقدمته الـ bbc يتبنى نظرة تحيزية في عرض القضية الفلسطينية وتناولها ومعالجتها وتتبنى نفس سياسات أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول التي تتحيز بشكل كبير لإسرائيل على حساب القضية الفلسطينية.

وأضافت القائم بعمل عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الإعلام الغربى وبالأخص الـ bbc داعمة لفكرة وجود إسرائيل واستمرارها وهو ما يتضح من خلال المعالجة الإعلامية للقضية وتناوله للقضية واختيار الضيوف المتحيزين للجانب الغربى.

وتابعت، "الإعلام الغربى يتعامل مع القضية بدون النظر لحقيقة القضية ومن خلال معالجته يلقى مسئولية العنف على الطرفين على اعتبار أن العنف متساوى وتتجاهل القصص الإنسانية والمعاناة والمجازر التي تحدث جراء العنف الإسرائيلي ودائما ما تحاول الـ bbc التركيز على الروايات التي تخرج من الجانب الإسرائيلي والتركيزعلى الأسرى الإسرائيلين دون التركيز على ما يحدث للمدنيين من الفلسطينين العزل".

واستطردت، "كما أنها تستخدم أساليب الذكاء الاصطناعى والخداع وتزييف الحقائق في عرض التقارير ومعالجة القضية ولا تركز على الأمر أنه جرائم حرب يعاقب عليه القانون الدولى وكل ذلك يعكس مدى التحيز للجانب الإسرائيلي والدول الداعمة".