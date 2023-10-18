شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند: أشعر بالصدمة إزاء مجزرة مستشفى المعمدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ناريندرا مودى رئيس وزراء الهند، عن استياءه إثر جراء قصف مستشفى الأهلى العرب المعمدانى، قائلًا: "إنه يشعر بالصدمة لما حدث فى غزة".

وقال ناريندرا في بيان خارج من السفارة الهندية بالقاهرة، "أشعر بصدمة كبيرة إزاء الخسارة المأساوية في الأرواح في المستشفى الأهلي في غزة، تعازينا القلبية لأسر الضحايا ودعواتنا بالشفاء العاجل للجرحى، كما إن سقوط ضحايا من المدنيين في الصراع الدائر يشكل مصدر قلق بالغ ومستمر، ويجب محاسبة المتورطين في ذلك".