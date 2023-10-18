أخبار مصر

رئيس وزراء الهند: أشعر بالصدمة إزاء مجزرة مستشفى المعمدانى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند: أشعر بالصدمة إزاء مجزرة مستشفى المعمدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ناريندرا مودى رئيس وزراء الهند، عن استياءه إثر جراء قصف مستشفى الأهلى العرب المعمدانى، قائلًا: "إنه يشعر بالصدمة لما حدث فى غزة".

وقال ناريندرا في بيان خارج من السفارة الهندية بالقاهرة، "أشعر بصدمة كبيرة إزاء الخسارة المأساوية في الأرواح في المستشفى الأهلي في غزة،  تعازينا القلبية لأسر الضحايا ودعواتنا بالشفاء العاجل للجرحى، كما  إن سقوط ضحايا من المدنيين في الصراع الدائر يشكل مصدر قلق بالغ ومستمر،  ويجب محاسبة المتورطين في ذلك".

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا