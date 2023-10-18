شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الغذائية: 105 ملايين مصرى خلف الرئيس السيسى للحفاظ على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو مجلس الشيوخ، رفضه تهجير الفلسطينين قسرا من أراضيهم والتي يسعى لها الكيان الصهيوني، وحل المشكلة على حساب أطراف أخرى، مؤيدا تصريحات الرئيس بشأن استمرار العمليات العسكرية فى غزة ويهديدها بتوسيع رقعة الصراع وتهديد السلام العالمى كاملا.

وأضاف عيش، في تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن الشعب المصرى كله يؤكد أن سيناء خط أحمر، ويرفض التهجير، فلن يقبل أبدا بعد ما حققه من استعادة أراضى في حرب أكتوبر 1973، أن تأتى إسرائيل الآن تأخذها بشكل غير مباشر، فدم الشهداء الذين ماتوا في 1973 مازل الشعب كله يتحاكى بهم وببطولاتهم، ، ومستحيل أن نوافق على التهجير، حتى لو ضحى الـ105 مليون مصري بحياته في سبيل الحفاظ على أرض مصر، قائلا: نحن مع الرئيس، ومع أرضنا ضد أي غاصب.

وتابع: عندما قال الرئيس أن الـ105 مصرى مستعدين للتعبير عن رفضهم لأى محاولات لتهديد السيادة المصرية، فهو يعلم تماما أن الوطن بالنسبة للمصريين أغلى من النفس لديهم، ومستعدين فعل أي شيء للحفاظ عليه، فضلا عن موقفه الثابت والدائم ضد إسرائيل ورفضه لسياساتها، والكيان الصهيوني.

وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أوأن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني، وأوضح الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية فى غاية الخطورة، ونرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.