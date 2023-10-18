شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروع محور ناهيا ببولاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيا الموقف التنفيذي لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة، موجها بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المروري الجديد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتفقد نائب المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 بمدينة كرداسة، حيث تابع أعمال التوسعة والرصف بطريق بني مجدول أبو رواش بداية من مركز شباب بني مجدول حتي طريق المنصورية، وشارع الوحدة الصحية بني مجدول بداية من صيدلية زيتون حتى طريق ناهيا أبو رواش.

واختتم نائب محافظ الجيزة جولته الميدانية بتفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك لـ123 شارعاً بنطاق 4 مناطق (بني مجدول بمتفرعاتها - شارع صيدلية زيتون بمتفرعاته - مدخل بني مجدول من شارع سعد زغلول ومتفرعاته - شارع السوق القديم ومتفرعاته)، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

رافق نائب المحافظ اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، ويسري كامل رياض رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الجيزة، ومسؤلي مديرية الطرق وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.