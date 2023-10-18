شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة للمواطنين: الدولة تعمل جاهدة فى سبيل توفير السلع بأسعار فى متناول الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لليوم الرابع على التوالي، جولاته الميدانية على السلاسل التجارية والهايبر ماركت بنطاق أحياء بولاق الدكرور والدقي، وذلك في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

وخلال الجولة، صرح محافظ الجيزة بأن القرارات تأتي فى إطار خطة الدولة للتخفيف عن المواطنين وتوفير مختلف السلع بأسعار تناسب جميع الفئات، مشيراً إلى أن نجاح أجهزة الدولة فى تخفيض الأسعار دليل على إدراك القيادة السياسية لحاجات المواطنين وقدرتها على خوض التحديات لإعلاء مصلحة المواطن.

وأضاف المحافظ بأن المبادرة تشمل تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% إلى 25% وهى سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي تم تفعيلها منذ السبت الماضي.

وعقد راشد عدد من اللقاءات مع المواطنين من المستفيدين من داخل المعارض والمنافذ، اطمأن خلالها على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، مؤكداً لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة فى سبيل تيسير معيشتهم وتوفير مختلف السلع خاصة الاسراتيجية منها بأسعار فى متناول الجميع.

ووجه المحافظ مسئولي مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية باستمرار الرقابة وتكثيف الحملات للمرور الميداني على المحال التجارية والمعارض والمنافذ الاستهلاكية الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية والمنتجات بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، ورصد أية حالات مخالفة بالأسواق والممارسات الاحتكارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً، مشدداً على مسئولى المحال والسلاسل بالالتزام بوضع الأسعار الجديدة على مختلف السلع وتوفير الكميات المناسبة منها بصورة دورية لسد إحتياجات المواطنين وتلافي الازدحام.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والدقي ورئيس هيئة النظافة ورئيس جهاز السرفيس.