شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة: كل عمال مصر يؤيدون الرئيس ويرفضون تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيد مرسال، رئيس رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن كافة عمال مصر يؤيدون قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأى إجراءات يتخذها بشأن الحفاظ على الأراضى المصرية، والقضية الفلسطينية، مؤكدا على رفض تهجير الفلسطينين القسرى من أراضيهم، مؤكدا أن سيناء أرض مصرية خالصة ولا يمكن السماح للتعدى عليها، حيث استعادتها مصر بدماء أبنائها ولا يمكن أن يتم التفريط فيها إلا بالدم أيضا، قائلا: مستعدون أن نموت وتظل سيناء قطعة من مصر".

وأضاف مرسال، في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 ": مستعدون لتلبية الرئيس فى أى دعوات للتعبير عن رفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، مشيرا إلى وجود حراك فى كل البيوت المصرية نتيجة لما تشهده مصر من ضغوط ناتجة لما يحدث من حولها في المنطقة، ومستعدون للدفاع عن أراضيهم بكل شيء.

وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني، وأوضح الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.