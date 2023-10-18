شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: مقابلات مع شباب لبدء التدريب المهنى على 4 مهن فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنيا، المقابلات الشخصية للشباب من الجنسين المتقدمين للحصول على البرامج التدريبية المجانية المقدمة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، على مهن صيانة المحمول والحاسب الآلى والتفصيل والخياطة والمشغولات اليدوية والتطريز بديوان عام المديرية، وكذلك تنظيم ندوة للتوعية حول إتفاقية حقوق الطفل 1989 بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بحضور 33 متدربا، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، والإدارة العامة لشؤون المرأة، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى تكثيف التوعية والتثقيف بأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له للتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى.

وأوضح محمد صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرٍ للوزارة، أنه فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الميدرية والجهات المتخصصة لتوفير البرامج التدريبية المجانية للشباب فى ضوء إستراتيجية الوزارة فى التدريب من اجل التشغيل، وفرت المديرية برامج تدريبية على 4 مهن للشباب من الجنسين بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بالمنطقة الصناعية، تبدأ مدتها من 36 يوما تدريبيا على مهنة التطريز، و46 يوما على مهنة الخياطة، و56 يوما تدريبيا على مهنتى صيانة المحمول والحاسب الآلى، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، مع توافر امكانية الإلتحاق بالبرامج لذوى الهمم، وفق أحدث أساليب التدريب العالمية، بالإضافة إلى تنظيم ندوة للتوعية والتعريف بالطفل وكيفية احترام حقوقه وحمايته من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال وحقه فى الرعاية الصحية، وحمايته من كافة صور الاستغلال الضار به ألقتها عزة الجندى مدير إدارة المرأة، وبحضور تريزة سلامة مدير إدارة تراخيص الأجانب وعضو بوحدة تحقيق المساواة بين الجنسين.