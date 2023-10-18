شكرا لقرائتكم خبر عن يديعوت أحرونوت تبرز رفض الرئيس السيسى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، التى قال فيها إن المصريين سيرفضون النزوح القسرى لملايين الفلسطينيين إلى سيناء، وتحذيره من أن أى خطوة يمكن أن تحول شبه الجزيرة على قاعدة لهجمات ضد إسرائيل.

ونقلت الصحيفة تصريحات الرئيس التى ألقاها خلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتز فى القاهرة، اليوم الأربعاء، والتى قال فيها إن قطاع غزة تحت سيطرة إسرائيل فعليا ويمكن أن ينتقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين يتم التعامل مع المسلحين.

وأبرزت الصحيفة تأكيد الرئيس السيسى بأن ما يحدث الآن فى غزة محاولة لإجبار السكان المدنيين على اللجوء والهجرة إلى مصر، وهو أمر لا ينبغي القبول به.