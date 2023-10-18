شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يؤيد موقف الرئيس السيسى: جاهزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تأييده الكامل لتصريحات الرئيس السيسى اليوم في الموتمر الصحفي مع المستشار الألمانى ، بقصر الرئاسة. وشدد التحالف على جاهزية المتطوعين بداخل كافة كيانات التحالف لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء. وأكد على حشده لكل الجهات الدولية لاستمرار الاعتصام أمام معبر رفح حتى دخول المساعدات.

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