شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعقد اليوم اجتماعا طارئا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد عدوان إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد راضى مسعود عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة العامة للمحامين عقدت اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء، للتنديد لما يحدث في غزة وما وقع في المستشفى المعمدانى وسقوط ما يقرب من 1000 شهيد من جراء القصف الإسرائيلي المحتل، حيث تم التوقيع على إدراج الاعتداءات الغاشمة في جدول الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة لمواجهة الاستيطان.

وأضاف مسعود فى تصريح لـ"الخليج 365": النقابة العامة للمحامين تندد وتدين قتل الأطفال والرضع وهدم المنازل فوق رؤوس سكانها، ونقابة المحامين نقيبا وأعضاء نددوا بتلك الإجراءات الغاشمة وبالسكوت الدولى عن هذه الأمور المخافة لكافة الشرائع والقوانين الدولية، وتدعو العالم بأسره إلى النظرة بعين الحق والعدل لما يجري ويدور في الأراضى المقدسة، مطالبا بإحالة رئيس الوزراء للكيان الصهيونى إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب، بعد استهداف قواته المستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة، استشهاد المئات من الأبرياء والنساء والأطفال.

وتابع: المصريين جميعهم يدعمون رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخطواته بشأن جرائم الحرب التى تشهدها غزة، ويرفضون تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية و محاولات تهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، خاصة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى فى الوقت الحالى يُعد بمثابة إبادة جماعية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد قال إن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وأضاف الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصرى والعربى يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أطلب من الشعب المصرى الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطينى.

وأوضح الرئيس السيسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى، أولف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية فى غاية الخطورة، ونرى أن ما يحدث فى غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكرى ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.