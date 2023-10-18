شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يعلن تنظيم وقفة بالملابس السوداء لدخول المساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي المصري عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، بالملابس السوداء للطلب من شعوب العالم الضغط علي حكوماتها لوقف القتل فى غزة ودخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف التحالف: "نسأل من شعوب مصر، الدول الإسلامية والعربية، والعالم بأسره التضامن مع "وقف القتل" عن طريق ارتداء الملابس السوداء، وتغيير شعارات وسائل التواصل الاجتماعي لشعار الحملة "مرابطون حتي الإغاثة" والموجود علي الرابط التالي:

وتابع التحالف: "ونسأل منهم رفع أصواتهم في كل مكان للتنديد بالقتل وللمطالبة بدخول المساعدات الصمت عن القتل اسوأ من القتل.. مرابطون_حتي_الاغاثة".