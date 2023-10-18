شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطينى بالقاهرة: لابد من إيصال المساعدات الإنسانية أولًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، عن أهم المطالب الذى حملها من الحكومة والشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ،هو أول المطالب بعد استمرار الحصار الذى فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما طالب بإعادة تشغيل معبر رفح مع وقف إطلاق النار، وضرورة فتح ممرات آمنة للمدنيين.

كما طالب السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال اللقاء المفتوح الذى تنظمه نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، بضرورة وقف الحرب الممنهجة والعدوان المستمر على غزة، وضرورة فتح آفق سياسي بسقف زمنى محدد، لكى نتمكن من إقامة دولتنا ذات السيادة الكاملة المتصلة القابلة للحياة، حتى لايتحكم الاحتلال الإسرائيلي في شرايين الحياة كالكهرباء والمياه والانترنت وكافة وسائل الاتصالات.

وطالب السفير الفلسطيني، في ختام لقائه، بضرورة تنفيذ المبادرة العربية للسـلام التى تم التوصل إليها عام 2002، في قمة بيروت، والتى تهدف انهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة