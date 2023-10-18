شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون الألمانى يبرز رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت القناة الأولى بالتليفزيون الألمانى"ايه ار ديه" اليوم الأربعاء، رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى فكرة تهجير الفلسطنيين إلى مصر، وتحذيره من نشوب صراع عسكرى إذا قبلت القاهرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم فى شبه جزيرة سيناء.

وبث التليفزيون الألماني مقاطع مصورة من المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقد بين الرئيس السيسي مع المستشار الألمانى أولاف شولتز.. لافتا إلى أن الرئيس السيسي قال"إن سيناء ستصبح بعد تهجير الفلسطينيين، مبررا لمزيد من الهجمات ضد إسرائيل، التى ستعلن أنها تدافع عن نفسها وتكون النتيجة هجمات على الأراضي المصرية. ولذلك فإن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر أمر مستحيل".

ونقل التليفزيون الألماني عن المستشار الألمانى مطالبته بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.. وتأكيده مجددًا دعم الحكومة الألمانية لمصر وللشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونبه المستشار الألماني إلى خطورة المرحلة الراهن التى وصفها بأنها "صعبة للغاية"..واستدرك قائلا "سأقولها مرة أخرى بوضوح كبير لا يوجد أي مبرر لهجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل ومواطنيها".

وشدد شولتز على أن الهدف الأهم الآن هو تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "في أسرع وقت ممكن" ودعم الفلسطينيين هناك.. وأضاف "نريد العمل مع مصر لمنع العواقب الوخيمة للحرب".