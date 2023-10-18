شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامنا مع فلسطين" يتصدر موقع "إكس" للتنديد بقصف المستشفى المعمدانى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل رواد موقع التواصل الاجتماعى "إكس" تويتر سابقا، التعبير عن دعمهم المتواصل لأهالى قطاع غزة، بعد القصف الإسرائيلى المستمر للقطاع، ونددوا ورفضوا القصف الإسرائيلى للمستشفى المعمدانى فى القطاع والذى أسفر عن عدد كبير من الشهداء الفلسطنيين، وخلف ورائه عدد كبير من المصابين.

ودشن رواد موقع إكس، هاشتاجى " تضامنا مع فلسطين"، و "#In_solidarity_with _Palestin "، دعما للحق الفلسطيني ولنعى شهداء المستشفى المعمدانى في غزة، وتحميل الجانب الإسرائيلي مسئولية القصف، للمستشفى المعمدانى، ووصفوها بالجريمة النكراء، واصفين قصف المستشفى المعمدانى بجريمة حرب.



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وطالب رواد موقع إكس، بمحاسبة الجانب الإسرائيلي، على الجرائم التي يتركبها في حق الفلسطنيين، والمدنيين الأبرياء، كما حرص المغردين على هاشتاج " In_solidarity_with _Palestine"، باللغة الإنجليزية للكشف عن المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطنيين، والأطفال الأبرياء.

ومن جهة أخرى، أدى أعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموى، صلاة الغائب، أمام بوابة معبر رفح على أرواح الشهداء الذين قضوا فى القصف الدموى على المستشفى المعمدانى فى غزة وأسفر عن استشهاد المئات.