شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: نؤيد قرارات الرئيس والاعتصام أمام معبر رفح لإدخال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حياة كريمة تأييدها الكامل لقرارات الرئيس السيسى وإعلان الاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ومرور قوافلنا الإغاثية، واستجابتهم الكاملة بكافة متطوعيها ومكاتبها الميدانية ودعمهم لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتأكيد على جاهزية المتطوعين للاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ودخول المساعدات، وذلك لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين فى أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسرى فى سيناء.

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد ارسلت قافلة محملة بالمساعدات ضمن قوافل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تتواجد الآن أمام معبر رفح كما يتواجد مجموعة كبيرة من أعضاء مؤسسة حياة كريمة.

وأكدوا اعتصام أعضاء مؤسستها ومتطوعيها أمام معبر رفح حتى دخول المساعدات، واستمرارهم فى حشد جهود الشركاء من المجتمع المدنى المصرى والدولى وجهود المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص المصرى لدعم الأشقاء فى قطاع غزة.

وأضافوا أن متطوعى المجتمع المدنى فى اعتصام مفتوح أمام معبر رفح من أجل وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وأهابت المؤسسة بجموع الشعب المصرى بعدم التوانى عن دعم القضية الفلسطينية بكافة أشكال التضامن وعلى رأسها تأييد موقف القيادة السياسية المصرية فى دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها عسكريا، والدعم المادى لتوفير المساعدات الإنسانية، والتطوع لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين، وستبقى القضية الفلسطينية فى مقدمة أولويات المجتمع المصرى والضمير العربي.