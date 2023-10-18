شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل مسؤولة عن قصف مستشفى المعمدانى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل مسؤولة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة، وتتحمل سقوط مئات الشهداء والمصابين.

وأضافت المصادر، أنه لم يتم رصد امتلاك التنظيمات الفلسطينية لصواريخ ذات قدرة تدميرية عالية سواء في العملية الحالية أو العمليات السابقة، والدليل أن هذه الفصائل أطلقت أكثر من 4 آلاف صاروخ حتى الآن، منذ يوم السبت السابع من أكتوبر، ولم تحدث مثل تلك الخسائر داخل الأراضي الإسرائيلية.

ولفتت المصادر إلى إشارة المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي وجه فيها التحذير باستهداف عدد من المستشفيات الفلسطينية بما فيها المستشفى المعمداني، رغم أن إسرائيل تحاول نفي هذا الموضوع بعد ردود الأفعال السلبية الإقليمية والدولية عقب ضرب المستشفى المعمداني والخسائر التي وقعت، كما أن إسرائيل تستهدف بشكل واضح وصريح تهجير السكان إلى مناطق الجنوب.