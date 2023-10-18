شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم: نفوض ونؤيد الرئيس فى اتخاذ ما يلزم لحل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن منتدى شباب العالم دعمه وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطينى، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين العزّل من الفلسطينيين، مؤكدين كامل تأييدهم لموقف الدولة المصرية الداعم لحقوق القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين فى الدفاع عن أراضيهم.

وقال منتدى شباب العالم أنه انطلاقًا من أفكارهم ومبادئهم التى دعوا إليها طوال السنوات الماضية فى حفظ السلام والأمن الدوليين، والتى اتسقت مع رؤى قادة ومفكرى العالم الداعين للسلام والحريصين على انتشاره بين شعوب العالم.

وأكد المنتدى دعم دعوة السيد السيسى وتفويضه باسم منتدى شباب العالم وكل شباب العالم الداعمين للسلام فى اتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولى فى تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية التى تضمن الحفاظ على الحق الإنسانى الأول وهو الحق فى الحياة.