شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس: الإدارة الأمريكية شريكة في مجزرة المستشفى المعمداني في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة حماس الفلسطينية فى بيان صحفي، الأربعاء، أن استمرار الإدارة الأمريكية في تبنّي الرّواية الإسرائيلية حول قصف المستشفى المعمداني في غزة يعدّ مشاركة في مجازر الاحتلال ومجزرة المستشفى في القطاع.

أشارت الحركة في بيانها إلى أن استمرار الإدارة الأمريكية في تبني الرواية الإسرائيلية التي ساقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، عبر أكاذيبه وادّعاءاته الزَّائفة حول مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة، التي ثبت للعالم كذبها وتضليلها للرَّأي العام العالمي، أمام الرئيس الأمريكي اليوم، ما هو إلاّ إمعانٌ صهيوني رخيص في حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي لم يكن آخرها مجزرة المستشفى المعمداني.

وأضافت حماس: وما تبنّي الرئيس بايدن لرواية الاحتلال كاملة ومنها الخاص بمجزرة المستشفى المعمداني إلا تأكيد على أن الإدارة الأمريكية منحازة بشكل أعمى للاحتلال، وهي شريك وداعم مباشر لقادة الاحتلال في هذه المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية.