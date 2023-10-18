شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء التحالف الوطنى ينتهون من أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، من آداء صلاة الغائب على أرواح شهداء مستشفى المعمدانى، حيث أسفر العدوان عن مئات الشهداء والمصابين.

ويرابط أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عند بوابة معبر رفح، انتظارا للسماح لها بالعبور إلى الجانب الفلسطينى لتقديم مواد الإغاثة الإنسانية للأشقاء فى القطاع الذى يتعرض لقصف وحشى مستمر منذ أيام.



