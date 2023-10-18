شكرا لقرائتكم خبر عن المتضامنون بالوقفة الاحتجاجية يحرقون علم إسرائيل على سلم نقابة الصحفيين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشعل المتضامنون بالوقفة الاحتجاجية التى تنظمها نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة، النيران في علم الاحتلال الإسرائيلى.

وقد طالب المتضامنون بالوقفة بطرد السفير الإسرائيلي بالقاهرة، وندد بمخطط الاحتلال الإسرائيلي بتهجير اهالى غزة إلى سيناء، حيث تعالت الهتافات من المتضامنين بالوقفة الاحتجاجية، تحت شعار " لاتهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين".

وقد شارك العشرات على سلم نقابة الصحفيين، بالوقفة الاحتجاجية، بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة التى يمارسها بالشعب الفلسطينى وقطاع غزة على وجه التحديد، وكان آخرها القصف الغاشم الذى استهدف المستشفى المعمداني بغزة، وأسفر عن استشهاد المئات..

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامى باستهداف مستشفى المعمدانى فى قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل فى غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين، أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني .