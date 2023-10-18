المتضامنون على سلم نقابة الصحفيين يطالبون بفتح معبر رفح أمام المساعدات

القاهرة - سامية سيد - تعالت هتافات المتضامنين بالوقفة الاحتجاجية التى تنظمها نقابة الصحفيين اليوم، بمشاركة الكاتب الصحفى خالد البلشى وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بحضور النائب البرلمانى السابق زياد العليمى، للمطالبة بفتح معبر رفح، امام المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، فى ظل الحصار الذى فرضه الاحتلال الإسرائيلي.

كما طالب المتضامنون بالوقفة الاحتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، بطرد السفير الإسرائيلى لدى القاهرة، تنديدا بالقصف الجوى أمس الثلاثاء، على مستشفى المعمدانى بغزة.

وشارك العشرات على سلم نقابة الصحفيين، بالوقفة الاحتجاجية، بحضور الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلى والانتهاكات الصارخة التى يمارسها بالشعب الفلسطينى وقطاع غزة على وجه التحديد، وكان آخرها القصف الغاشم الذى استهدف المستشفى المعمدانى بغزة، وأسفر عن استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيونى الإجرامى باستهداف مستشفى المعمدانى فى قطاع غزة، والذى أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل فى غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين، أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيونى من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولى والإنسانى، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذى يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولى فى جرائم الحرب الصهيوني.