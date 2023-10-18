شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل "القاهرة الإخبارية": الوضع متدهور جنوب لبنان والعائلات بدأت فى النزوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حزب الله اللبناني أعلن استهدافه دبابة "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب، مقابل عيتا الشعب جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل عدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن قوات الاحتلال ردت بقصف على عيتا الشعب، في القطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية، وهناك حالة من النزوح الكبير في مدن وقرى الجنوب اللبناني.

وذكر أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أعلنت أنها لن تترك مواقعها وذلك على خلفية تردد أنباء خلال الساعات الماضية بتوقف عمليات "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني، وأكد أن عملها مستمر وتبذل جهودا لوقف تدهور الوضع.