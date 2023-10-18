شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الخليج 365: لا لتهجير الفلسطينيين .. لا لتصفية القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مؤامرات مكشوفة تحاك على مدار ما يقرب من أسبوعين من التصعيد الإسرائيلى، هدفها تصفية القضية الفلسطينية عبر سيناريوهات مشبوهة ودعوات مفضوحة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما يرصده أي متابع لتسلسل وأماكن العمليات العسكرية والمجازر التي يرتكبها الاحتلال لدفع أهالي القطاع قسراً تجاه الحدود المصرية في محاولة لتصدير الأزمة.

وأمام تزايد الدعوات والداعين، خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب تاريخى حمل عبارات لا تحمل التباسا، رافضا السيناريوهات الإسرائيلية التي يتم ترويجها، وأكد بشكل قاطع أن تهجير الفلسطينيين مرفوض، لأنه وببساطة يعني تصفية القضية الفلسطينية برمتها.

ومؤسسة ”الخليج 365” إذ تؤكد دعمها الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصري، وتأييدها الكامل لأي قرارات يتم اتخاذها تحفظ القضية الفلسطينية من التفتيت على أساس مبدأ حل الدولتين.وإذ تؤكد ”الخليج 365” تضامنها مع نضال الشعب الفلسطيني، بالكلمة والفعل خاصة أهالي قطاع غزة، ترفض في الوقت نفسه تلك الدعوات التي تحاول أطراف أخرى استغلالها لأهداف من بينها النيل من الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والقائم على التمسك بالحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967.

لا لتهجير الفلسطينيين ..

لا لتصفية القضية ..

رسالة الخليج 365 لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية (1)



رسالة الخليج 365 لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية (2)



رسالة الخليج 365 لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية (3)



رسالة الخليج 365 لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية (4)



رسالة الخليج 365 لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية (5)



رسالة الخليج 365 لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية (6)



رسالة الخليج 365 لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية (7)



رسالة الخليج 365 لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية (8)



رسالة الخليج 365 لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية (9)



رسالة الخليج 365 لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية



رسالة الخليج 365 لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية (14)



رسالة الخليج 365 لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية (15)



رسالة الخليج 365 لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية (16)



رسالة الخليج 365 لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية (17)



رسالة الخليج 365 لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية (18)