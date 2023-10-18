وزير التعليم ومحافظ السويس يفتتحان مدارس ويتابعان الأعمال بمدرسة النيل الدولية

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بافتتاح أعمال التوسعات بعدد من المدارس بالمحافظة، فضلا عن افتتاح مدرسة جديدة.

ورافق الوزير والمحافظ خلال زيارتهما، اللواء يسرى عبدالله سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، والعميد إيهاب حسن السكرتير العام المساعد للمحافظة، وياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس.

وقد قام الوزير ومحافظ السويس، بافتتاح التوسعات بمدرسة الشهيد فاضل سالم بحى السويس، والتى تضم عدد 1985 طالبًا، ويبلغ عدد المبانى بها 6 مبانى، ويبلغ عدد فصول المبنى الجديد 29 فصلًا، كما تفقدا بعض فصول رياض الأطفال بالمدرسة.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم ومحافظ السويس، لافتتاح التوسعات بمدرسة محمد عبد اللطيف الشيمى بحى فيصل، حيث يبلغ عدد طلابها 870 طالبًا، ويبلغ عدد فصول المبنى الجديد 48 فصلًا.

كما افتتح الدكتور رضا حجازى واللواء عبد المجيد صقر أيضا مدرسة الدكتورة هويدا أبو العطا للتعليم الأساسى بحى فيصل، والتى يبلغ عدد الطلاب بها 289 طالبًا، وتشتمل على 540 مقعدًا، وعدد 33 فصلًا.

وافتتح الوزير والمحافظ أيضا التوسعات بمدرسة سيد أبو الرجال، ويبلغ عدد الطلاب بها 1702 طالبًا، وتضم مبنيين أحدهما مبنى جديد يتضمن 18 فصلًا.

واختتم الوزير ومحافظ السويس الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة النيل الدولية بحى السويس، والتى ستضم جميع المراحل التعليمية بعدد فصول 40 فصلا على مساحة 11500 متر مربع.