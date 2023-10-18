شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء يوضح المسافة الآمنة للسكن بجوار الخطوط الهوائية والان مع تفاصيل الخبر
1- الخطوط الهوائية للجهود الفائقة 25 متراً.
2- الخطوط الهوائية للجهود العالية 13 متراً.
3- الخطوط الهوائية للجهـود المتوسطة 5 أمتار.
4- كابــلات الجهود الفائقـة والعاليـة 5 أمتار.
5- كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة متران
يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
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