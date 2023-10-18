شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء يوضح المسافة الآمنة للسكن بجوار الخطوط الهوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك بعض النصائح للسكن بجوار خطوط الكهرباء حفاظا على سلامة المواطنين، وفيما يلى المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء..

1- الخطوط الهوائية للجهود الفائقة 25 متراً.

2- الخطوط الهوائية للجهود العالية 13 متراً.

3- الخطوط الهوائية للجهـود المتوسطة 5 أمتار.

4- كابــلات الجهود الفائقـة والعاليـة 5 أمتار.

5- كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة متران

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).