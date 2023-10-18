شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الوقفة الاحتجاجية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلى على سلم نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد محيط نقابة الصحفيين، منذ قليل، توافد المتضامنين على الوقفة الاحتجاجية التى تنظمها نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، لإعلان موقفها الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني.

وقد توافد العشرات على سلم نقابة الصحفيين استعدادًا لانطلاق الوقفة الاحتجاجية، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة التى يمارسها بالشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه التحديد، وكان آخرها القصف الغاشم الذى استهدف مستشفى المعمدانى بغزة، وأسفر عن استشهاد المئات، مع قابلية العدد للزيادة.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية.